Tchad : restitution du forum national de la jeunesse au Kanem

La cérémonie de restitution du forum national de la jeunesse du Tchad a été présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, représentant du gouverneur de la province, le 25 janvier 2022, au centre de lecture et d'animation culturelle de Mao.



C’était en présence des autorités administratives, civiles, militaires et des jeunes des différentes associations de la province. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Mahamat Abakar Ahmat Fadjack, a remercié les jeunes et les autorités pour leur disponibilité à la cérémonie.



Le coordonnateur provincial de la CNJT, Ahmat Oumar Mahamat, remercie la jeunesse du Kanem, en son nom et au nom de la CNJT, pour avoir œuvré à la réussite de cette cérémonie. Il a rappelé au public que la promesse du président de la République est la réduction du tarif d'internet.



Une motion de recommandation, la synthèse du forum et une lettre de remerciement ont été adressées au gouverneur par les participants du Kanem. La cérémonie a pris fin par la remise d'une attestation de reconnaissance au gouverneur de la province du Kanem, représenté par son secrétaire général.