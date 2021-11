Tchad : restructuration du bureau de la Croix-Rouge provinciale du Salamat

Élu le 14 avril 2017 pour un mandat de quatre ans, le bureau exécutif de la Croix-Rouge provinciale du Salamat est restructuré au cours d'une assemblée générale élective organisée le 6 novembre au siège de ladite institution, en présence d'une mission conduite par Khala Ahmat Senoussi, président national de la Croix-Rouge.



Après avoir passé 4 ans à la tête de la Croix-Rouge provinciale du Salamat, le bureau de ladite institution est légèrement réaménagé et quatre nouvelles personnes font leur entrée. Composé de 11 membres, le nouveau bureau est présidé par Djido Ali Abatcha, réélu à son poste de président provincial du Salamat.



Le président national de la Croix-Rouge, Khala Ahmat Senoussi, a félicité les membres du nouveau bureau pour leur élection, tout en les exhortant à travailler dans l'harmonie totale selon les principes fondamentaux du Mouvement Croix-Rouge et Croissant Rouge.



Installant le nouveau bureau, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a témoigné sa profonde gratitude à la Croix-Rouge du Tchad pour son soutien au Comité provincial de la Croix-Rouge du Salamat. Pour finir, il notifie que cette institution se soucie en tout temps et en toute circonstance du bien-être de la population.



Le président réélu, Djido Ali Abatcha, a remercié les membres de son équipe pour la confiance qu'ils ont accordé à sa personne avant de solliciter leur appui pour la réussite totale de leur mission.