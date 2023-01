Tchad : résultats du concours national d'architecture pour la construction de la stèle mémorielle de Bohoma

Le jury composé de 06 membres et présidé par la Présidente de l'ONAT, a siégé du 08 au 10 mars 2021, et a délibéré sur les résultats du concours. Malheureusement, suite au décès brusque du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, le planning initial de publication des résultats a été perturbé.



A la faveur de cette transition dans laquelle le pays est désormais engagé, et après concertation avec le Conseil National de Transition, l'ONAT est heureux de publier les résultats dudit concours. Les trois cabinets lauréats sont : le Cabinet Arabi Djalal (CAD) en première place, le Cabinet Archi-Plus en deuxième place, et l'Atelier Architectes et Associés (AAA) en troisième place.



L'ONAT adresse ses compliments à l'Assemblée Nationale pour cette opportunité qui aura permis aux architectes tchadiens d'exprimer leur talent. Cet exercice montre que le Tchad dispose de ressources architecturales inestimables, qui méritent d'être rationnellement exploitées, chaque fois que les circonstances l'exigent.