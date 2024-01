TCHAD Tchad : résultats et planification dans la lutte contre la dracunculose

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 24 Janvier 2024





La Coordination du Programme National d'Éradication du Ver de Guinée organise des assises de revue annuelle pour présenter le bilan des activités de 2023 du programme, du 23 au 24 janvier 2024, à l'hôtel de l'Amitié (ex-Kempinski).



Dans son allocution de circonstance, le représentant par intérim de l’OMS au Tchad, Dr Yam Abdoulaye, a souligné les progrès enregistrés, et la feuille de route adoptée pour faire face aux maladies négligées.



Il a insisté sur l'importance de la détection et de la notification, signes d'une bonne surveillance, et a félicité le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique et de la Prévention, pour ses efforts visant à éradiquer le ver de Guinée. Il a également mis l'accent sur l'approche « Une seule santé », et a invité les partenaires à soutenir sans relâche le Tchad, soulignant que son organisation appuie la vision du pays.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a rappelé que la dracunculose, ou maladie du ver de Guinée, est une maladie parasitaire invalidante présente en Angola, Éthiopie, Mali, Soudan du Sud et Tchad. Le Tchad est l'un des sept pays qui rapporte le plus de cas et d'infections animales.



En 2023, sur les 3 cas rapportés mondialement, le Tchad en a notifié 9, soit 759%. La même année, sur les 657 infections du ver de Guinée chez l'animal, le Tchad en a notifié 494, soit 75%, dont 406 infections chez les chiens et 88 chez les chats.



Les données épidémiologiques au Tchad depuis 2010 montrent une évolution fluctuante, avec une diminution des cas humains de 25% entre 2021 (8 cas) et 2022 (6 cas) et une augmentation de 50% entre 2022 et 2023 (9 cas). Cependant, le pays continue d'enregistrer une diminution globale depuis plus de 4 ans, avec une réduction de 18% des infections animales entre 2022 (601 infections) et 2023 (494 infections).



La complexité de l'épidémiologie de la maladie du ver de Guinée au Tchad, avec l'implication probable du poisson dans la chaîne de transmission, nécessite des actions diversifiées et variées. La situation épidémiologique interpelle tous les acteurs impliqués dans la lutte contre cette maladie, a-t-il conclu.



Cette revue abordera le bilan des activités de l'année 2023 ainsi que les perspectives pour l'année 2024. Elle inclura également des discussions sur certains thèmes prioritaires en vue d'améliorer l'organisation de la surveillance épidémiologique de la maladie du ver de Guinée, pour une meilleure mobilisation sociale et des ressources, afin d’inverser la tendance actuelle de la maladie au Tchad.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Djourab Moussa Abakar détenu à la PJ de Moussoro Tchad : ĽATLCDF honore Ramadan Erdebou pour avoir déjoué une tentative de corruption Tchad : formation en médiation agro-pastorale à Mao Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)