Tchad : retour à N'Djamena des personnes handicapées repliées à Kousseri

Depuis quelques semaines, des personnes handicapées campaient à Kousseri pour réclamer de meilleures conditions de traitement. À leur retour ce jeudi à N'Djamena, les personnes handicapées se sont rendues à Walia dans la commune du 9ème arrondissement, en présence du coordinateur de la plateforme des 212 associations, Mahamat Nour Haggar, et du président du Réseau des handicapés du Tchad (REPHAT).



"Nous sommes ici, nous sommes des tchadiens et non des rebelles, ni des camerounais. C'est la situation de la vie qui nous a poussé à être là-bas. La frontière est ouverture pour tout le monde, il faudrait que les autorités nous laissent circuler avec nos tricycles et aller à Kousseri même si ce n'est pas pour les marchandises, mais pour se soigner et visiter", a déclaré Ali Ossignbede Justin, porte-parole des personnes handicapées.



"On nous a dit de laisser nos tricycles et de ramper. C'est ce qui ne nous a pas plu. La plate-forme des 212 associations dit qu'elle a pris nos doléances et les a transmises au délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Ce dernier a a pris note et a déclaré qu'il croyait au départ en un problème avec des douaniers. Il va nous faciliter la tâche pour circuler avec nos tricycles entre N'Djamena et Kousseri", a ajouté Ali Ossignbede Justin.



De son coté, le coordinateur de la plateforme des 212 associations, Mahamat Nour Haggar, a prodigué des conseils aux personnes handicapées. Il s'est engagé à transmettre les doléances pour une suite favorable.



Mahamat Nour Haggar a remis une enveloppe pour appuyer les personnes handicapées qui font face à une situation sociale difficile. Il a exhorté à ne pas se décourager car la situation sera réglée.