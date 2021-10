Tchad : retour au bercail de Djibrine Assali Hamdalah

Dès sa descente de l'avion, l'ex-syndicaliste a affirmé que son retour à la maison est inconditionnel et il qu'il est très ravi de rencontrer les membres de sa famille et ses amis.



Djibrine Assali Hamdalah a invité les autres citoyens en exil à regagner le bercail.



Amdago Youssouf, l'une de ses trois femmes, affirme que qu'elle ne souhaite pas à l'une de ses filles et de ses sœurs de vivre la situation qu'elle a vécu depuis que son mari est en l'exil.



Amdago Youssouf interpelle les gouvernants en rappelant que chacun à ses droits et ses devoirs, et que chaque personne à le droit de construire le Tchad. "Le Tchad est pour tout les tchadiens", a-t-il dit.