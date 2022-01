Tchad : retour au calme à Abéché, de nombreux blessés et dégâts matériels

Le calme semble revenu ce lundi soir à Abéché, dans la province du Ouaddaï. La ville a été émaillée par des manifestations réclamant l'annulation d'un décret de nomination d'un chef de canton.



Les rues sont désertées par la population tandis que les marchés, boutiques et commerces sont fermés. L'heure est au bilan matériel et humain. Plusieurs dizaines de blessés sont enregistrés à l'hôpital d'Abéché.



Les manifestations ont éclaté ce 24 janvier au cours de la matinée à Abéché. La population conteste la cérémonie d’intronisation d’un chef de canton Bani Halba qui doit avoir lieu prochainement à la place de l’indépendance du chef-lieu de la province du Ouaddaï.



Les forces de l’ordre se sont déployées dans différents axes de la ville et ont fait usage de tirs d’armes pour disperser la foule.



La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) s'est dit extrêmement préoccupée par les brutalités des forces de l'ordre exercées sur des manifestants à Abéché. La CTDDH condamne ces “actes irresponsables et aveugles à l'endroit des manifestants pacifiques à mains nues”.



Selon elle, “ces actes sont d'autant plus irresponsables que les autorités en charge de la sécurité étaient prévenues de l'imminence de ces violences dont les conséquences étaient imprévisibles”.