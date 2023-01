Tchad : retour de la farine YES sur le marché après une contre-expertise

Les aflatoxines sont des mycotoxines produites par plusieurs espèces d'aspergillus, un champignon présent dans les régions chaudes et humides. À la suite d'une contamination par le champignon, avant ou après la récolte, les aflatoxines peuvent se retrouver dans les maïs et d'autres aliments. Le champignon de l'espèce aspergillus est omniprésent dans le sol en milieu de forte humidité.



Les résultats de l'analyse des experts internationaux ont prouvé que le système de nettoyage des grains de l'usine permet de diminuer efficacement les taux d'aflatoxines. Ainsi, il y a eu une diminution de 78% des taux d'aflatoxines du maïs brut au grain nettoyé et les silos de l'usine parviennent à conserver les grains dans des bonnes conditions. La présence des aflatoxines dans les grains est un problème qui va au-delà du seul cadre de l'usine CPL et une enquête au niveau national permettrait de déterminer l'ampleur de ce problème.



Cependant, quelques recommandations relatives à l'hygiène et à la sécurité alimentaire ont été faites par les experts. La CPL les a mises en œuvre, sous l'étroite surveillance du Ministère du Commerce et de l'Industrie et du Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA). Finalement, le Ministère de Commerce a donné l'autorisation de remettre les produits de marque YÆS sur le marché. La société demeure très exigeante pour assurer une farine de bonne qualité et veille continuellement au respect des normes de production agroalimentaire, en étroite collaboration avec le CECOQDA.