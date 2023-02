Tchad : retour difficile pour les sinistrés, après les intempéries

Une mère de trois enfants, installée devant sa maison fabriquée à l'aide de bâches, a exprimé son désir de ramener ses enfants chez eux. Elle a lancé : "J'ai envie de ramener mes enfants dans leur maison, nous avons supporté la fraîcheur et les moustiques. Que le gouvernement me donne quelques sacs de ciment et des tôles pour aménager ma maison."



Les chefs de carré et les sinistrés de la zone ont appelé les autorités, les organisations et les personnes de bonne volonté à agir pour aider les sinistrés à retrouver un toit. Marc Baya, le chef de carré 1, secteur 3, qui compte 1344 ménages dans sa circonscription, a déclaré : "Certaines personnes ont tout perdu, il faut des moyens pour se réorganiser, surtout le plus important pour le moment est de retrouver un toit."



Cependant, certains sinistrés craignent la mauvaise foi de leurs représentants. Une femme du carré 3 a déclaré : "Ils nous ont interdit de répondre aux questions des journalistes."



Malgré ces craintes, il est important que les sinistrés puissent regagner leur milieu de vie et reprendre leur activité. Les personnes de bonne volonté, les organisations et le gouvernement doivent répondre à l'appel des sinistrés qui ont été contraints de tout abandonner suite à cette catastrophe naturelle.