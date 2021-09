Tchad : retour sur le processus de sélection des membres du CNT

Le comité a préalablement analysé les propositions des forces vives de la Nation : Un large travail de concertations a été initié, permettant de recueillir les propositions motivées de toutes les parties prenantes. Chacune d’elles a pu proposer des critères de représentativité qui ont été rassemblés et étudiés par le comité ad hoc.



S'en est suivi un voyage d’imprégnation à l’étranger : il a aussi été initié un important travail de concertation et de consultation. Des pays dont la situation de transition est quasi-similaire à celle du Tchad ont été visités. Cela a été le cas au Mali. Il a été tenu compte de leurs différentes expériences. Sur cette base et compte tenu des résultats du processus interne, les critères et les modalités de sélection des membres du CNT ont été affinés.



Le processus de dépôt des candidatures auprès du Comité ad hoc a suivi plusieurs étapes. S'agissant de la convocation des forces vives par composante : le comité ad hoc a arrêté les quotas de façon consensuelle et inclusive, et convoqué en réunion les différentes composantes. Chacune des douze composantes a tenu une réunion séparée avec le comité ad hoc. Au cours de cette rencontre, le quota retenu pour la composante lui a été officiellement communiqué.



Chaque composante est retournée à sa base pour consulter ses différents membres. En interne, elle a choisi les noms des personnes qui seront candidats pour la représenter au CNT.



Les noms des candidatures choisies ont été transmises au comité ad hoc. Les candidatures proposées devaient tenir compte du critère de réprésentativité géographique et du quota de 30% accordé aux femmes.



Le comité ad hoc a étudié les candidatures et arrêté la liste nominative des membres qui siégeront au CNT. La liste des candidats retenus a été formellement arrêtée et transmise au président de la République. Celui-ci a nommé intégralement les 93 conseillers au CNT et la liste a été officiellement publiée.