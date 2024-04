Tchad : retrouvailles culturelles Moundang, un pont vers l'héritage et la solidarité

Fondée le 29 mai 2004, TAÏKI est une association apolitique, à but non lucratif et non confessionnelle, inscrite au registre des associations. Regroupant tous les Moundangs du Tchad, elle porte la devise : "Fraternité, Solidarité, Développement", résumant sa vision et ses objectifs.



LAGNABA KAKIANG a décrit le territoire Moundang comme suit : "Le Pays Moundang est situé au sud-ouest du Tchad et au nord-est du Nigeria. D'après le chercheur YANGALBE PASSIRI, ce peuple occupe un vaste territoire continu dans le sud-ouest de la province du Mayo-Kebbi Ouest et également dans la zone nord-est du Cameroun. Cette région est dotée d'un potentiel considérable en termes d'agriculture, d'élevage, de pêche, de ressources minérales et d'écotourisme."



Selon plusieurs chercheurs, dont ALFRED ADLER, PASSANT TEZERE et YANGALBE PASSIRI, le peuple Moundang se distingue par des traits culturels uniques. Par exemple, malgré certaines exceptions, l'éducation stricte des enfants est caractéristique de ce peuple. La perception d'une domination masculine n'est qu'apparente, la femme Moundang menant souvent une vie conjugale épanouie et heureuse.



La paix, la tolérance, l'unité, la cohésion sociale et la justice sont des valeurs qui caractérisent le peuple Moundang. L'histoire du Tchad le confirme, le peuple Moundang ayant toujours joué un rôle de médiateur entre les communautés tchadiennes antagonistes pendant les périodes troublées de l'histoire du pays.