Tchad : réunie à la Présidence, l'opposition se divise devant Déby

Le chef de l'Etat Idriss Déby a rencontré mardi matin, la classe politique tchadienne pour la présentation de la liste des membres de la majorité et de l’opposition démocratique qui doivent siéger au sein du Cadre national de dialogue politique (CNDP).



La rencontre s’est à nouveau achevée sur l’indécision de l’opposition à présenter une liste consensuelle, indique la Présidence.



Le 10 juillet dernier, les acteurs politiques, majorité et opposition démocratique, réunis à la Présidence de la République, devaient s’accorder pour mettre sur pied le nouveau bureau et les membres du CNDP afin d’accélérer le processus électoral enclenché.



Après un long débat et devant l’intransigeance des uns et des autres, le Président de la République a suspendu la plénière et a accordé aux deux parties, une semaine de réflexion pour revenir avec des propositions concrètes, en tenant compte des frustrations et de la question du genre. Une liste de 15 personnes pour la majorité et 15 pour l’opposition est attendue.



Ce mardi 16 juillet, la majorité a présenté une liste consensuelle, contrairement à l'opposition. La lecture de la liste de ses membres devant siéger au CNDP et qui comprenait des ténors comme Yorongar Ngarlejjy, Saleh Maki ou encore Romadoumngar Félix Nialbé , le chef de file de l’opposition, a été remise en cause par la salle. Certains partis estiment être mis à l’écart et que les critères de choix n’ont pas été respectés.



Brice Mbaimon et Djimet Clement Bagaou indiquent que le chef de file de l’opposition adopte une position hasardeuse. Ils sollicitent même un report de la rencontre pour permettre à l’opposition de se retrouver et de désigner ses membres par consensus.



« Le chef de file de l’opposition s’est retrouvé chez lui pour faire sa liste, au lieu d’organiser une assemblée générale pour s’entendre sur les noms », lance le président du MPTR.



Ce n’est pas l’avis de chef de file de l’opposition et de Mahamat Lazina dont le nom figure sur la liste. Pour eux, une main invisible divise l’opposition et certains font de la fuite en avant. « C’est dommage qu’on étale de cette façon nos cuisines internes. La liste a été décidée de manière consensuelle. Certains leaders des partis politiques veulent perturber le processus électoral. Ce n’est pas responsable qu’on se tiraille », lui répond, Mahamat Lazina, président du parti MNCT.



Face à la cristallisation du débat, le chef de l’Etat suggère que l’opposition se retrouve, dans son ensemble, pour désigner de manière consensuelle ses membres, tout en appelant au respect des textes relatifs à l’autorité du chef de file de l’opposition.



L'opposition a 48 heures pour déposer sa liste afin de mettre en place le nouveau CNDP dont le mandat est d’un an.



Avant de lever la séance, la question de la subvention des partis politique a été à nouveau remise sur le tapis. Le chef de l’Etat a renvoyé les partis auprès de la Cour suprême, seule habilitée à décider de la question en fonction des critères d’éligibilité.