Tchad : réunion d'urgence à N’Djamena pour répondre aux inondations au Sila

Une réunion cruciale s'est tenue ce lundi 12 août 2024, au Musée national de N’Djamena, réunissant tous les cadres de Dar-Sila.



Présidée par la ministre secrétaire d'État, chargée de l'Entretien routier, Mme Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, également présidente de la Commission d'assistance aux sinistrés de la province du Sila, cette rencontre avait pour objectif d'évaluer la situation critique des inondations qui ont frappé la province du Sila.



En présence des conseillers nationaux de Transition, des représentants du Sila, et d'autres figures importantes, la réunion a souligné l'urgence d'agir, face aux pertes humaines et matérielles causées par les inondations. La ministre Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit a salué les efforts des autorités locales, en particulier le gouverneur de la province du Sila, pour leur réactivité face à la crise.



Elle a également souligné l'engagement du président de la République pour le bien-être social de la population, en ces temps difficiles. Les partenaires humanitaires, tels que l'OMS et OCHA, ont également apporté leur soutien, confirmant leur engagement à aider les populations touchées par les inondations.



Les anciens cadres du Sila ont exprimé leur reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à l'effort d'urgence, soulignant l'importance d'aider les plus vulnérables dans cette situation critique. Pour l'ex ministre de la Fonction publique, Mahamat Adam Adef, il a salué les efforts de tout un chacun, et lancé un appel de détresse, à l'ensemble de l'opinion nationale et internationale, aux membres du gouvernement, aux partenaires aux ONGS et aux personnes de bonne volonté, de venir au secours à cette population.



Aujourd'hui, cette population est sans abris, sans nourriture et l’on déplore plus de dix morts, sans compter les problèmes sanitaires. Cela dit, il faut que l'État prenne toutes les dispositions nécessaires pour venir en appui à cette population. En signe de solidarité, la ministre Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit a annoncé une contribution financière de deux millions de FCFA, et l'envoi d'une mission officielle au Sila, pour apporter un soutien concret aux victimes des inondations.



Cette réunion d'urgence témoigne de la mobilisation et de la solidarité de tous, face à cette crise humanitaire, ce qui démontre que l'unité et la compassion sont essentielles pour surmonter les défis auxquels est confrontée la population du Sila.