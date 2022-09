Tchad : réunion d'urgence après l'attaque de Boko Haram au Hadjer-Lamis

À la suite de l'attaque des éléments de Boko Haram contre les populations de Kassalaré et Néra, une réunion d'urgence a eu lieu le 21 septembre 2022 autour de la gouverneure de la province du Hadjer-Lamis, Amina Kodjiana.



La rencontre s'est déroulée en présence des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain, du préfet de Dagana et des chefs traditionnels et coutumiers de Karal et Baltrame. Elle a pour mobile de s'enquérir de la situation sécuritaire de la zone.



Dans son intervention, la gouverneure de la province de Hadjer-Lamis, Amina Kodjiana, a donné des fermes instructions aux forces de défense et de sécurité afin de combattre énergiquement la secte Boko Haram qui ne cesse d'endeuiller les familles. Elle a exhorté les chefs traditionnels, coutumiers ainsi que la population à une vigilance afin d'informer les autorités en cas d'apparition des ennemis.



L'attaque de Boko Haram survenue la semaine dernière a fait quatre morts.