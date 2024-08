Tchad : réunion d'urgence des ressortissants de Dar-Sila face aux inondations

Les ressortissants de Dar-Sila se sont réunis en urgence le 10 août 2024, au quartier Dinguessou, pour faire face aux graves inondations qui frappent leur province. La réunion a rassemblé plusieurs fils et filles de la région, ainsi que des Conseillers Nationaux du Conseil de Transition.



Dirigée par Madame Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, ministre secrétaire d'État chargée des Infrastructures et de l'Entretien Routier, cette rencontre visait à évaluer les conséquences des inondations et à coordonner les efforts pour soutenir les sinistrés. La ministre a salué la solidarité des ressortissants de Dar-Sila et rappelé l'engagement du gouvernement à fournir son soutien, tout en encourageant les contributions individuelles pour aider les victimes.



Le Conseiller National de Transition, Hamid Ibrahim Moustapha, a mis en lumière la situation sanitaire préoccupante à Sila, soulignant que le ministère de la Santé Publique a pris des mesures pour intervenir. Il a exhorté les responsables locaux à remonter les informations en temps réel afin de permettre une réponse rapide, notamment en cas de pénurie de moyens de transport et de personnel.