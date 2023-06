TCHAD

Tchad : réunion de coordination des affaires humanitaires à Daboua pour renforcer la stabilité

Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 8 Juin 2023

Il s'est tenu le 7 juin 2023 à Daboua une réunion de coordination des affaires humanitaires. Au cours de cette réunion, les partenaires humanitaires et les membres du comité local d'action ont examiné de manière approfondie les informations stratégiques et sécuritaires concernant la conduite des actions humanitaires et de développement dans la sous-préfecture de Daboua, dans le but de renforcer la stabilité.