Tchad : réunion de travail du Premier ministre avec le HCOST pour la mise en œuvre de l'accord social

Dans l'optique de renforcer la paix et la stabilité, le gouvernement tchadien a signé un accord social avec diverses organisations syndicales le 4 octobre 2021. Le premier ministre, Saleh Kebzabo, déterminé à mettre en œuvre toutes les dispositions de cet accord triennal, a chargé un Comité Technique de concevoir un plan d’action. Ce comité a présenté un plan de travail détaillé, prenant en compte toutes les clauses de l'accord.



Le plan d'action est organisé en 28 axes, et l'objectif est d'exécuter toutes les dispositions de l'accord social triennal avant octobre 2024. Après avoir examiné le rapport du Comité Technique et clarifié certains points, le plan d’action du HCOST a été adopté.



Le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami, qui préside le Comité Technique composé de membres du gouvernement et de syndicalistes, s'est félicité de l'adoption du plan d’action. Il a également assuré que toutes les parties impliquées sont prêtes à mettre en œuvre les différents points de l'accord social. La semaine prochaine, les membres du Haut Conseil d’Orientation Stratégique Triennal examineront de près les points du plan de travail afin de déterminer ceux qui nécessitent une exécution prioritaire.