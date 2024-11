TCHAD Tchad : réunion des acteurs du secteur de l’eau et de l’énergie autour du chef de l’Etat

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Novembre 2024





Le président de la république, chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno a présidé ce matin une réunion consacrée aux défis liés à l’accès à l’eau potable et à l’énergie sur l’ensemble du territoire national.



La réunion a regroupé les responsables des différentes entités en charge de la gestion du secteur conduits par le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin et les proches collaborateurs du chef de l’État au secrétariat général et au Cabinet civil.



Cette rencontre est une deuxième du genre, et s’inscrit dans le cadre des efforts continus du président de la République pour assurer un suivi rigoureux des projets d’envergure du programme de son quinquennat entamé le 23 mai 2024. Un programme qui prévoit une desserte en eau et en énergie, en quantité, en qualité et à moindre coût à l’ensemble de la population tchadienne.



La formule trouvée par le chef de l’État pour atteindre cet objectif ambitieux est le lancement de deux programmes majeurs : un Programme d’Accélération de l’Électrification du Tchad et un autre devant améliorer la desserte en eau.



Le Programme d’Accélération de l’Électrification du Tchad lancé en juillet dernier devra à terme toucher 14 provinces, 200 localités, 850 centres de santé et 700 écoles et celui d’accès à l’eau va améliorer la desserte en eau sur l’ensemble du territoire.



Afin de faire le suivi et l’évaluation des directives données pour atteindre ce but, la réunion de ce mardi 19 novembre 2024, autour du chef de l’Etat a permis de faire le point sur les défis liés à l’accès à l’eau potable et à l’énergie au niveau national. Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin a présenté un rapport détaillé sur l’état d’avancement des projets en cours, notamment les initiatives visant à renforcer les infrastructures hydrauliques et énergétiques.



Il ressort de la présentation du ministre que le taux d’accès à l’eau dans toutes les provinces du pays se chiffre actuellement à 63,5%. Il est à relever, cependant, que 15 provinces sur les 23 que compte le pays ont un taux de desserte en dessous de la moyenne. On retiendra également de l’exposé du ministre que le département est en train de fournir d’efforts pour améliorer ce résultat.



Des solutions à court, moyen et long termes ont été également proposées, avec un accent particulier sur l’accélération des travaux dans les zones rurales, où les besoins restent criants, surtout durant la canicule. Le chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno a donné des directives précises pour surmonter les obstacles persistants, notamment les lenteurs administratives et les contraintes budgétaires.



Le président de la République a également insisté sur la nécessité de collaborer avec les partenaires techniques et financiers pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de cette vision. Il a réitéré à ses interlocuteurs son engagement à faire de l’accès à l’eau et à l’énergie une réalité quotidienne pour tous les Tchadiens.



Inscrit au cœur de son programme quinquennal de développement, cet objectif, selon le chef de l’État, repose sur trois piliers fondamentaux qui sont : garantir une couverture nationale adéquate pour répondre à une demande croissante, s’assurer que l’eau distribuée est potable et que l’énergie fournie est fiable, et réduire les disparités provinciales pour rendre ces services accessibles même aux populations des zones les plus reculés.





Dans la même rubrique :