Tchad : réunion du comité de pilotage du « Basket Funds » à la Primature

Le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale, en collaboration avec le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), a organisé ce 06 février 2024 à la Primature, la réunion du comité de pilotage du « Basket Funds », pour promouvoir une transition responsable et inclusive au Tchad.



Le Premier ministre de Transition, Dr Succès Masra, qui a présidé la rencontre, a souligné que les élections à venir constituent une étape importante pour laquelle le chef de l'État, et ainsi que le gouvernement sont mobilisés.



Il a affirmé que pour la réussite de la consolidation de la démocratie et la réalisation des aspirations du peuple, le « Basket Funds », ce grenier de ressources qui a déjà servi à la mise en œuvre des étapes antérieures, aura un rôle majeur à jouer. « Il est évident que les ressources ne peuvent remplacer la volonté politique, mais notre expérience et notre histoire nous enseignent que le partenariat est un pilier essentiel pour garantir la transparence, l'équité et la crédibilité du processus électoral », a-t-il confié.



Le Premier ministre de Transition, Dr Succès Masra a également ajouté que ce partenariat, espère-t-il, améliorera les aspects opérationnels des élections afin de renforcer la crédibilité, l'environnement dans lesquels se déroulent ces élections, et d'accroître la participation de tous.



En effet, les propositions d'axes prioritaires pour 2024 sont entre autres : l’appui au renforcement du dialogue politique, à la promotion des Droits de l'Homme en période électorale, au renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, à l'organisation des élections présidentielle et législative. Enfin, il s’agit de soutenir la participation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap au processus électoral.