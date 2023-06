Tchad : réunion sous-préfectorale à Kome, priorité donnée au développement socioéconomique

Après avoir établi le contexte et situé les participants quant à l'objectif de cette rencontre, le sous-préfet Al-hafis Djimet Idriss a débuté son discours en mettant l'accent sur la sécurité, garante d'une paix durable et condition sine qua non pour un développement socioéconomique effectif de la sous-préfecture de Kome Ndolebe. "Chers petits frères et sœurs", a-t-il déclaré, "je suis jeune comme vous. Faisons en sorte qu'il n'y ait aucun conflit cette année, et notre génération aura remporté la bataille."



Le sous-préfet a poursuivi en soulignant que ce que l'on qualifie de conflit entre éleveurs et agriculteurs découle souvent de fausses informations mal exploitées. En cas de dévastation, il a exhorté les deux communautés à faire preuve de retenue et à éviter la violence.



En tant qu'administrateur conscient des principales conditions nécessaires pour permettre à l'homme de vivre dignement, Al-hafis Djimet Idriss a sensibilisé les jeunes représentant chaque village et ferrick présents à la réunion sur la protection de l'environnement. Il les a également encouragés à privilégier la vie associative afin de renforcer leurs actions de développement et de prendre des décisions importantes.



Le sous-préfet n'a pas oublié la question de l'éducation, notamment la scolarisation des filles. "Vous êtes les acteurs principaux et je compte sur vous, mais comptez aussi sur moi", a-t-il affirmé. "Faisons parler de Kome de manière positive", a-t-il ajouté avant de laisser la parole à ceux qui souhaitaient s'exprimer. Lors du tour de table, les jeunes se sont dit enchantés et encouragés par cette marque de considération à leur égard, absente depuis le départ du sous-préfet Ngana Djekila, actuellement secrétaire général de la province du Logone Oriental.



Les jeunes se sont engagés unanimement à apporter leur contribution pour construire un nouveau Kome, encouragés par la disponibilité et la volonté manifestées par leur sous-préfet qui se rapproche d'eux.



Les participants se sont mutuellement invités à respecter des valeurs telles que l'amour, le respect, le pardon et la confiance, dans une synergie d'action basée sur une communication en temps réel. Ils méritent tous nos compliments, et il nous reste à voir si leurs paroles se concrétiseront par des actes.