Tchad : réunis à N'Djamena, des jeunes du Guera expriment leurs doléances

Le Président du CACOJEG, Abdallah Bani Cheik, a souligné que la jeunesse du Guera s'est réunie aujourd'hui pour rendre plus dynamique sa force, donner sa contribution au prochain dialogue national inclusif et réitérer son soutien au Conseil militaire de transition (CMT) et son gouvernement.



Elle entend aussi "renouveler son attachement au respect de la mémoire du feu Idriss Deby Itno qui a consacré toute sa vie à la préservation d'un Tchad uni, prospère et débarrassé de toutes les tares de l'histoire tourmentée de notre cher pays le Tchad dont le Guera a toujours été au cœur de tous les événements", selon Abdallah Bani Cheik.



Il a également affirmé que la jeunesse du Guera est trop marginalisée, trop délaissée et abandonnée à sa triste réalité. Abdallah Bani Cheik a exhorté cette jeunesse à œuvrer pour l'unité et à former un rempart contre toutes les forces du mal qui travaillent à son anéantissement depuis des décennies.



Les participants ont suggéré au CMT et au gouvernement de Transition d'impliquer la jeunesse du Guera dans le dialogue, à la Fonction publique et de poursuivre la promesse faite par le gouvernement lors des tournées du défunt président Idriss Deby Itno en faveur du Guera. Ils ont aussi demandé au gouvernement de bitumer l'axe Melfi-Mongo-Bitkine.