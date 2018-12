Tchad : réunis à N'Djamena, les peuls appellent à une prise de conscience

L'association de la communauté peule TABITAL PULAAKU s'est réunie ce samedi 22 décembre, au Palais du 15 janvier dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, en assemblée générale pour élire les nouveaux membres de son bureau.



Le président du comité d'organisation de Tabital Pulaaku Tchad, Haman Djam Djidda, a demandé à toute la communauté de s'unir pour éduquer et former les enfants dans les domaines de l'élevage, l'agriculture, la culture et l'économie, car l'union donne la force. "Nous devons veiller à notre tradition", a-t-il rappelé.



"Nous devons obliger nos enfants à étudier et à apprendre, car comme dit le Coran, la vraie richesse dans la vie, c'est l'intelligence. Pour ne pas trop parler, je dirais tout simplement, qu'après la formation du bureau, c'est en ce moment que le vrai travail commence. Les membres du bureau doivent s'occuper de la communauté pour l'aider à réussir dans tout ce qu'ils entreprendront pour la bonne marche de la communauté. Les parents doivent se souder, et vivre en harmonie avec les autres communautés", a déclaré le président du comité d'organisation, Haman Djam Djidda.



Dans son discours, le nouveau président Ousmane Amadou a adressé ses remerciements dans une salle pleine de participants. Il a promis de veiller à l'intérêt de la communauté.



L'assemblée devait initialement avoir lieu sur deux jours, le deuxième jour étant consacré à une journée spéciale pour fêter l'élection des membres du nouveau bureau avec notamment la danse Foulbé dans la cour du Palais du 15 janvier. Cependant, l'arrivée du président français Emmanuel Macron à N'Djamena a occasionné des changements de programme.