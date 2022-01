Tchad : revirement du gouvernement, le meeting des Transformateurs autorisé au stade IMO

L'Office National d'Appui à la Jeunesse et aux Sports (ONAJES) qui est en charge des infrastructures sportives a entrepris des travaux de réhabilitation conformément à un cahier de charge strict imposé par la FIFA et dont les procédures d'appel d'offre ont commencé il y a plus de 11 mois.



Compte tenu des arguments avancés, le gouvernement a décidé exceptionnellement d' accorder une dérogation et demander à l’entreprise de suspendre ses travaux le temps de leur laisser organiser le meeting.



"Cependant, nous le leur avons rappeler leur responsabilité, conformément aux textes de lois, toute casse, tout vandalisme, tout acte incivique lui sera imputé en tant que premier responsable", indique le ministre.



Routouang Mohamed Ndonga Christian a rappelé la ferme volonté du président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby Itno de "n'exclure personne dans cette phase cruciale de notre patrie".



Les Transformateurs peuvent donc organiser leur meeting ce samedi 8 janvier au sein du stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena.