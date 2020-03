Tchad : révolte à la prison d'Amsinene

Une révolte de prisonniers a éclaté vendredi en fin de journée à la maison d'arrêt d'Amsinene, ont déclaré des sources judiciaires.



Le nombre de détenus impliqués dans la mutinerie n'a pas été précisé mais plusieurs dizaines d'entre eux seraient impliqués.



La mutinerie suivie d'une tentative d'évasion, serait liée à une colère généralisée sur des conditions de détention.



Elle a été contenu en milieu de soirée par les gardes du complexe pénitentiaire, ramenant le calme sur les lieux.



Aucun bilan n'a été communiqué par les autorités. Toutefois, des médias ont rapporté qu'il y aurait au moins un mort et plusieurs blessés.



La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a exigé vendredi le "désengorgement impératif et immédiat des prisons du Tchad en prévision d'une éventuelle propagation du virus du COVID19 dans les endroits surpeuplés et surtout dans tous les lieux de détention."



Détails à suivre.