Tchad : "rien ne peut diviser la population de Moundou qui vit déjà dans la paix"

Dembadji Gabine, porteuse du projet, accompagnée des jeunes ambassadeurs, justifie cette initiative par les pertes importantes à la suite des évènements et l'affliction qui touche les familles et les blessés.



"Rien ne peut diviser la population de Moundou qui vit déjà dans la paix depuis des décennies. Ce qui reste à faire pour parfaire la cohabitation. pacifique est connue de tous", affirme Dembadji Gabine.



"Nous n'avons qu'un seul objectif : celui d'encourager la population à maintenir l'élan de paix et de vivre-ensemble qui existe déjà, car les marchés de la ville et ceux des villages environnants reflètent cet amour", ajoute Dembadji Gabine.



La campagne sera marquée par différentes visites, notamment à l'hôpital, l'orphelinat et des établissements scolaires où seront remis des dons.