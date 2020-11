Tchad : route Djouman-Koyom-Laï-Doba, Déby va inaugurer le début des travaux

Le chef de l'État Idriss Déby est à Bongor depuis ce jeudi. Après une cérémonie sur invitation de chefs de canton et de militants pour célébrer son élévation à la dignité de Maréchal du Tchad, il devrait quitter ce soir la ville pour Djouman, à 75 Km de Bongor.



Sur place, il va procéder à la pose de la première pierre de construction du goudron sur l'axe Djouman-Koyom-Laï-Doba pour permettre la liaison entre ces villes et d'autres contrées du Tchad. La Présidence précise que c'est le "motif principal" de la visite du chef de l'État.



L'agriculture qui est le pilier de l'économie est une activité majeur dans ces zones (riz, coton, maïs, arachides, etc), d'où l'enjeu économique pour le désenclavement du pays. La zone regorge également de gisements de pétrole.