Tchad : rumeur d'enlèvement de sexe, une mariée enferme son époux dans la chambre

Réalité ou simplement superstition ? En tout état de cause, prévenir vaut mieux que guérir. Le prétendu enlèvement des parties génitales des hommes tombe à pic avec le remariage de Myriam. En effet, la trentenaire vient de convoler en justes noces pour la deuxième fois avec Julien.



Elle et son poussin suivent régulièrement les rumeurs quant à l'enlèvement du pénis durant leur lune de miel. Des rumeurs qui enflent d'ailleurs de jour en jour. « Avant-hier, trois cas au marché N'dombolo de Paris-Congo, hier trois autres cas au marché de Dembé, il y a quelques jours, c'était Walia », comptabilise l'épouse qui commence à paniquer.



Les antidotes recommandés, notamment un morceau de charbon et une lame de rasoir dans le porte-monnaie, ne la convainc absolument pas Myriam.« Chérie, on ne sait jamais. Tu resteras dedans jusqu'à ce qu'on voit clair dans cette affaire d'enlèvement de sexe. Je ne veux pas revivre mon passé », lance Myriam à son époux.



Aussitôt dit, la serrure est tournée à double tour, la clé soigneusement dissimulée. Myriam qui avait divorcé parce que son premier époux souffrait d'une impuissance sexuelle, a raison non ? En tout cas, chat échaudé craint l'eau fraîche, dit-on adage populaire.