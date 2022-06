Tchad : saisie d’armes et des munitions au Kanem

A Mao, des armes et munitions ont été récupérées entre les mains des civils. La présentation a été présidée par le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, ce jeudi 23 juin 2022 au gouvernorat.



La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et la société civile. Au total, 63 armes et munitions de toutes marques ont été présentées.



Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma a remercié les forces de défense et de sécurité, qui n’ont ménagé aucun effort, pour la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le gouverneur a précisé que c'est la deuxième fois que la présentation de munitions a eu lieu. Il demande aux forces de sécurité de poursuivre dans le même élan, pour atteindre l'objectif qui est la sécurité de la population.