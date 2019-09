Tchad : saisie record de 678 armes, 6 bazooka et 4000 munitions

La commission mixte de désarmement a présenté ce lundi matin, dans les locaux du commandement de la force mixte basé à Abéché, des armes récupérées entre les mains de civils dans la province du Ouaddaï.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Baharadine Adam Haggar et plusieurs autres responsables ont pris part à la cérémonie de présentation.



Les locaux du commencement de la force mixte basée à ABÉCHÉ ont servi de cadre ce matin à la cérémonie de présentation à la presse locale des armes récupérées entre les mains des civils par la commission mixte de désarmement. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du ouaddai Ramadan Erdebou en présence du CEMAT le général de division Baharadine Adam Hagar et plusieurs autres responsables mise en place le 23 août dernier au lendemain de l'instauration de l'état d'urgence dans le ouaddai.



La commission chargée du désarmement des civils vient de récupérer plus de 678 armes de guerre de tous calibres dont 6 bazooka et plus de 4000 munitions. Ces armes ont été récupérées entre les mains des civils au cours d'opérations de fouilles menées par la commission mixte de désarmement. Celle-ci est dirigée par le général de division Ousman Bahar Mahamat Itno, coordinateur des opérations de désarmement durant la période d'état d'urgence au Ouaddai.



Le général de division Ousman Bahar Mahamat Itno a fait part de sa satisfaction de l'instauration de l'état d'urgence au Ouaddaï. Il a qualifié cette décision de salutaire, dans la mesure où elle permet de "mettre fin au désordre et de restaurer la paix dans la province".



Le coordinateur des opérations de désarmement a également salué la mobilisation des différents chefs de canton à savoir : canton Marfa, Guerri et Bourtail qui ont pu récupérer plus de 200 armes de guerre auprès des populations. Il a demandé aux autres chefs de canton de suivre l'exemple.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, Ramadan Erdebou a, au nom du chef de l'État, remercié la commission mixte de désarmement pour le travail abattu en moins d'un mois. Il a encouragé la commission dans sa mission visant à "débarrasser la province de tous les maux qui entravent son développement".



D'après lui, la circulation d'armes entre les mains de civils "constitue un danger pour la société". Il a appelé les civils à faire preuve de patriotisme afin de déposer volontairement les armes auprès des autorités compétentes. Ramadan Erdebou a également invite la population à ne pas croire aux informations véhiculées à travers les réseaux sociaux.