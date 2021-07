Tchad : saison des pluies, le cauchemar des N'Djamenois

Le jargon « Tihite Layine, Fok Layine, Oussoute ambaouda » décrit bien la saison des pluies. En cette période, la capitale N'Djamena ressemble à un bassin de rétention. Les routes bitumées ou non bitumées sont toutes impraticables dans certains quartiers de la ville, surtout les plus reculés.



Chaque sortie de la maison est une angoisse pour les habitants. C’est une période très pénible pour les travailleurs. Les vendeurs piétinent la boue pour atteindre leur lieu d’activités. Apres la pluie, il fait beau temps dit un adage populaire mais à N'Djamena, c’est les "salives" qui coulent sur les toits.



Les eaux de pluie inondent les concessions causant des écroulements des chambres, tandis la maladie telle que le paludisme fait rage et le choléra guette certaines zones où les ordures sont déposées sur la route, sans oublier les querelles entre bailleurs et locataires.



Parfois, les eaux des bassins de rétention débordent et se déversent dans les quartiers, Bonjour les dégâts. C’est une période de solidarité chez les uns, les coups de main viennent de partout ; les pioches, les pelles, les brouettes et voyages de sables pour aménager les routes. Par contre, chez d'autres, c’est des polémiques en refusant que les eaux de pluie des voisins passent devant chez eux.



La mairie brille toujours par son impossibilité à trouver une solution idoine aux inondations de certains quartiers de la ville de N'Djamena. Selon Beamlou, enseignant à l’école d’Espoir au quartier Bololo, N'Djamena est creux et le sol est argileux, les maisons sont construites sans orientations municipales ni architecturales donc le drainage des eaux de pluie cause d’énormes problèmes. "Le pire est qu'il n'y a pas de canal d’évacuation des eaux de pluies", déplore-t-il.