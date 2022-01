Tchad : salle vide pour la concertation entre le CODNI et les institutions

Après les partis politiques, les directeurs et secrétaires généraux des institutions de la République étaient conviés le 14 janvier au Radisson Blu pour échanger avec le CODNI. Ils ont brillé par leur absence.



Le nombre de journalistes était supérieur au nombre d'invités présents dans la salle. Seulement une dizaine de personnes a pris part à l'invitation du CODNI. Beaucoup de questions se sont posées : n'ont-ils pas été informés ou ne sont-ils pas intéressés ?



Les échanges ont porté sur la question de la paix, le communautarisme, la présence des forces de défense et de sécurité dans tout les secteurs, le manque de connaissances des règles de droit par les forces de défense, l’injustice dans l’armée, la réforme de l’armée, la non application des textes et lois de la République, le manque de repères des jeunes, la lutte contre la corruption ou encore la formation sociologique et psychologique des policiers.



Les échanges se poursuivent ce 15 janvier avec les personnes handicapées.