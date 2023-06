Tchad : sans poste, ces ministres sont mieux inspirés

En 2016, lorsque le Tchad, tel un vieux bahut s'était embourbé, Abdoulaye Sabre Fadoul était ministre des finances et surtout le défenseur d'un système politique moribond. Le fougueux ministre des finances a abattu impitoyablement les salaires des fonctionnaires tchadiens et supprimé le droit de grève. L'épouvantable misère qui a suivi les abattements des salaires a rendu Sabre Fadoul, l'instigateur principal des 16 mesures, impopulaire. Son mentor, Déby père mort, Abdoulaye Sabre Fadoul claque hâtivement la porte de la transition dirigée par le fils. Dès lors, il critique vertement cette transition.



Face à la crise sociale par exemple, le ministre des 16 mesures appelle le "petit frère", président de transition à ne pas rester insensible aux souffrances de la population à défaut de démettre le gouvernement comme on le ferait dans "un pays normal". Pourtant en 2016, la situation était pire. Les députés ont initié alors une motion de censure qui renverserait inévitablement l'impopulaire gouvernement de Pahimi Padacké Albert. La motion n'a malheureusement pas réussi car les subterfuges du gouvernement étaient nombreuses et efficaces.



La situation sociale "sans précédent" a suscité la réaction de l'ancien chef de la diplomatie. "Ne comptons pas sur ceux qui tirent profit de la crise pour la juguler", prévient Cherif Mahamat Zene. La prévention sonne comme un appel à la réaction de la population souvent amorphe.



Dans le même registre de critiques, les autres réactions et piques d'Abdoulaye Sabre Fadoul à l'endroit du gouvernement de transition sont aussi surprenantes. Les tueries du sud assimilées à des crimes contre l'humanité, Masra Succès doit rentrer car son errance déshonore le Tchad.



Pahimi Padacké aussi



L'un des impopulaires premiers ministres des Déby, Pahimi Padacké Albert surprend comme ses anciens collègues par sa critique de la gestion de la transition. La réaction de Padacké quant à la constitution de la commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC) a été instantanée. La mise sur pied de cette instance, de l'avis de l'ancien premier ministre, cristallise "l'exclusion" déjà "généralisée". Il a appelé simplement à l'abrogation des décrets la mettant en place.



Quant à la crise énergétique, Padacké suggère une autre alternative aux énergies fossiles. En fonction, le "deux fois premier ministre ministre" n'a pas songé à un tel projet? C'est du moins l'impression que lui et ses anciens collègues donnent.