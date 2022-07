Tchad : satisfaction au Kanem après la campagne de vaccination contre le Covid-19

La cérémonie de restitution a été présidée par le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et des représentants de la société civile. Le Kanem est en tête dans le bloc 2 de la campagne qui couvre 13 provinces.



Sur 170. 821 personnes au Kanem, 114. 076 ont été vaccinées, soit un pourcentage de 67%. Parmi les vaccinés, l'on note 66 026 femmes. 187 570 doses sont disponibles pour le Kanem. Le gap restant à vacciner est de 56 745 personnes, selon le délégué.



Le délégué de la santé du Kanem, Dr Djibert Ahmat Haliki a présenté à l'assistance, les activités et a remercié tous ceux qui y ont contribué. Prenant la parole, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a remercié la délégation provinciale de la Santé du Kanem, pour la restitution de ses activités de lutte contre le Covid-19.



La campagne de vaccination s'est déroulée du 14 au 23 juillet. Durant ces dix jours, plusieurs activités de mobilisation ont eu lieu, notamment des matchs de football, des sketchs de théâtre, et des actions de sensibilisation des leaders de la société civile, y compris les jeunes à travers la province.