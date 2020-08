Tchad : satisfaction de l'Ordre des pharmaciens suite à l'incinération de produits prohibés

Le président de l’Ordre national des pharmaciens, Dr. Masna Raksala, s'est félicité mercredi de l'incinération samedi dernier , par les autorités, de produits et substances prohibés et introduits frauduleusement au Tchad.Il a expliqué que ces produits dangereux présentent des risques pour la santé de la population car ils ne respectent pas les règles liées au contrôle d'importation des médicaments.Selon Dr. Masna Raksala, un importateur doit disposer d'un agrément du ministère de la Santé publique, ainsi que d'une autorisation. De même, les conditions d'importation et de stockage doivent respecter les règles légales.En outre, la mise en vente sur le marché doit être conditionné par une autorisation, elle-même précédée d'un contrôle en laboratoire. Le respect de ces conditions permet d'assurer au citoyen la qualité de produit.