Tchad : incinération d'importantes quantités de produits illicites ou frauduleux

Les autorités ont procédé samedi à Gassi, à l'incinération d'importantes quantités de produits illicites ou frauduleux. Parmi ces produits, il y a une grande quantité de faux médicaments, des fausses cartes d'identité emboîtées dans des cartons de cigarettes saisis, des couteaux et une quantité conséquentes de produits aphrodisiaques. Une cargaison de Tramadol a également été incinérée.



L'on note une présence massive des autorités civiles, militaires et administratives dont au moins quatre ministres et des diplomates (secrétaire d'État à la Santé publique, ministre des finances, ministre de la Justice, ministère de la Sécurité publique, président de la Cour suprême, Procureur de la République, maire de N'Djamena, ambassadeur de France, représentant de l'ambassade des USA, représentant de l'Union Européenne).