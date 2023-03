Tchad : se laver les mains avant le repas, un geste simple, mais difficile pour certains

80 % des infections se propagent par les mains. C'est pourquoi il est surprenant de voir des jeunes se mettre à table, sans se laver les mains.



Beaucoup d'entre eux ne voient pas l'utilité de cette pratique. Pourtant, le lavage des mains avec du savon est l'une des premières recommandations pour une bonne hygiène, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



Les mains et les ongles sont des sources de transmission des microbes et virus. Et chaque 15 octobre, la Journée Mondiale du Lavage des Mains est célébrée, afin de réduire les infections et diminuer la transmission de nombreux micro-organismes.



Les enseignants rappellent régulièrement aux élèves que « se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger chasse la maladie ». Cependant, rares sont ceux qui mettent en pratique ce conseil.



Certains pensent que c'est une pratique réservée aux riches. Pourtant, ce geste simple permet d'éviter des maladies diarrhéiques, la fièvre typhoïde, des maladies virales appelées « maladies de mains sales », telles que la grippe, comme l'a souligné Mme Jeanne Ndjingatoloum, du corps soignant du Centre de Santé d'Ardep-Djoumal. Les facteurs qui freinent cette pratique sont généralement d'ordre culturel et éducatif.



Dans certaines familles, le repas est servi sans qu'il y ait de l'eau pour se laver les mains. Abdel, un jeune habitant du quartier Ridina, explique que « c'est une question d'habitude, souvent on mange en groupe sans se laver les mains ». Tandis qu'Abakar Hamid, étudiant, explique que « se laver les mains avant de se mettre à table reste un souvenir d'enfance exigé par maman ou grand-mère ».



En revanche, Natacha Dolengar, élève au Lycée Félix Eboué, trouve la question du lavage des mains avant le repas, amusante : « si nous sommes pressés, on mange avant de se laver les mains », dit-elle. Pour Hervé Djedouboum, étudiant au département de communication de l'Université de Ndjamena, « c'est par ignorance que beaucoup de jeunes prennent leur repas sans se laver les mains.



Ils disent souvent que la saleté ne tue pas un Tchadien ». Malheureusement, dans la culture tchadienne, on serre la main à chaque rencontre avec une connaissance, mais on ne peut compter sur les doigts ceux qui se lavent les mains à tout moment. Il est difficile de chiffrer le nombre de personnes qui ont une mauvaise hygiène des mains dans le pays en voie de développement.



Mais en Inde, seuls 36 % de la population se lavent les mains avant le repas, un chiffre qui tombe à 25 % dans les zones rurales. Le lavage des mains est une pratique simple qui permet de préserver la santé et de réduire les frais médicaux.



Face à ce phénomène le plus important est de sensibiliser les jeunes. Afin de comprendre l'importance de cette régle d'hygiène la plus élémentaire, qui le lavage des mains avant le repas.