Tchad : séance d'orientation des alumni du programme Mandela Washington Fellowship 2024

Ce vendredi 07 juin 2024 a été marqué par l'organisation d'une séance d'orientation du programme Mandela Washington Fellows 2024, à l'hôtel La Résidence de N’Djamena.



Cette activité d'orientation a pour but de réunir les anciens participants du programme Mandela Washington, afin de partager les expériences et les meilleures pratiques, et consiste également à sensibiliser le public au programme Mandela Washington. Au cours de cette séance, les neuf jeunes tchadiens, bénéficiaires de ce programme pour l'année 2024, ont été présentés, et ont décliné chacun son domaine d'intervention.



Les jeunes tchadiens devront se rendre dans les prochains jours aux États-Unis, pour leur formation d’une durée d'au moins quatre semaines. En effet, il faut rappeler que le programme Mandela Washington Fellowship, créé en 2014, est le programme-phare de la Young African Leaders Initiative (YALI), lancé par le gouvernement des États-Unis, pour soutenir les jeunes leaders Africains.



Le programme qui se veut ambitieux, permet aux jeunes leaders Africains prometteurs de participer à des instituts de leadership aux États-Unis, couvrant des thématiques telles que l'entrepreneuriat, l'engagement civique et la gestion publique. Les Fellowship bénéficient d'opportunités de mentorat, de formation en leadership et d'échanges culturels, leur permettant de renforcer leurs compétences et de créer des réseaux internationaux, pour avoir un impact positif dans leurs communautés.



S'adressant aux Fellows 2024, Josiane Djikoloum Darwatoye, bénéficiaire du programme Mandela Washington Fellow 2022, a assuré que ce programme devra leur offrir une opportunité unique d'acquérir des compétences, de nouer des relations précieuses et de leur permettre de s'inspirer des expériences de leurs pairs, à travers l'Afrique et au-delà.



« Vous êtes les leaders de demain, et votre passion et votre détermination sont les clés pour bâtir un avenir meilleur pour notre cher pays », a-t-elle souligné. Josiane Djikoloum Darwatoye a exprimé sa gratitude aux représentants de l'ambassade des États-Unis, pour leur soutien indéfectible et leur collaboration continue. « Votre engagement en faveur de l'autorisation des jeunes africains est une source d'inspiration pour nous tous », a-t-elle lancé.



Pour sa part, la conseillère aux Affaires culturelles et de presse à l'ambassade des États-Unis au Tchad, Dr Tova Leigh Choate, a tenu à encourager les nouveaux lauréats à partager la culture, les différentes richesses du Tchad avec les Américains, une fois sur place. Elle a également suggéré à ces derniers de tisser des contacts avec des personnes différentes qu'elles.



« Il faut concilier les positions, exprimer les besoins, admettre les fautes, et être toujours disposés à demander pardon », a rappelé Dr Tova Leigh Choate.