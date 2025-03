Tchad : sécurité et réconciliation, le général Djontan Marcel Hoinati en mission stratégique à Korbol

Ce jeudi 13 mars 2025, Korbol, chef-lieu du département du Moyen-Chari, a accueilli une délégation de haut rang, conduite par le chef d’État-major de l’Armée de terre (CEMAT), le général de corps d’Armée Djontan Marcel Hoinati.



Cette visite stratégique s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la consolidation de la paix dans la province. À son arrivée, le général et sa délégation, accompagnés du délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bagou, ont été chaleureusement reçus à l’entrée de la ville.



Un détachement des forces de défense et de sécurité, les autorités locales, ainsi qu’une foule enthousiaste ont marqué leur présence par l’hymne national et de vifs applaudissements.



Lors de la rencontre à la préfecture, où une grande foule l’attendait, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari a salué la stabilité grandissante à Korbol, et a exhorté la population à soutenir les efforts du gouvernement, pour une réconciliation durable. Il a insisté sur l'importance de rallier tous les fils et filles du département autour d’un projet commun de développement.



Prenant la parole, le général Djontan Marcel Hoïnati a transmis un message fort de la part du chef de l’État, réaffirmant que la paix et le développement restent au cœur des priorités nationales. Il a remercié la population pour son accueil, et a encouragé tous ceux qui hésitent encore à déposer les armes et à s’engager dans la voie de la légalité.



Après cet échange avec la population et les notables locaux, le CEMAT a dirigé une réunion stratégique avec les éléments du 17ème Régiment d’infanterie de la Zone de Défense n°5 et les différentes forces déployées à Korbol. L’objectif est d’évaluer les défis sécuritaires actuels, et adapter les mesures de protection des citoyens et de défense de l’intégrité territoriale.



À cette occasion, des directives fermes ont été données, rappelant l’engagement du gouvernement à assurer la stabilité et la sécurité dans toutes les régions du pays. Cette visite marque ainsi une étape clé dans la consolidation de la paix à Korbol, et dans l’ensemble de la province du Moyen-Chari.