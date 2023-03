Tchad : sécurité, justice et paix au cœur de la célébration de la JIF au Kanem

La célébration de la Journée internationale de la femme a eu lieu ce 8 mars 2023 sur le terrain de l'école du centre mixte de Mao, dans la région du Kanem.



Elle s'est déroulée en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires et des représentants d'ONG. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï. Le thème retenu pour cette année est « Femme, sécurité, justice, paix et réconciliation pour un Tchad égalitaire ».



Des motions de remerciements et des recommandations ont été présentées par les femmes du Kanem aux plus hautes autorités du pays.



Prenant la parole pour la circonstance, le gouverneur Issaka Hassan Jogoï a exprimé ses remerciements au comité d'organisation pour la réussite de l'événement, et a souhaité une bonne Journée internationale de la femme 2023 à toutes les femmes, en particulier celles du Kanem.



Il a également assuré les femmes du Kanem que leurs recommandations seront transmises aux plus hautes autorités de la République. Plusieurs groupes de femmes de la province ont défilé, et des cadeaux ont été offerts par les femmes au gouverneur. La cérémonie s'est terminée par une visite des stands de la foire par le gouverneur.