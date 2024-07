Tchad : sécurité routière, la DG entrante prend officiellement service

Après deux ans et 5 mois passés à la tête de l'Office National de la Sécurité Routière (ONASER), Ignabaye Claude Ignera passe la main de la direction générale à Mme Hawa Dadi, nommée par décret du président de la République, le 16 juillet 2024.



La cérémonie de passation de service s’est déroulée le 22 juillet 2024, dans les locaux dudit office, dans une ambiance de gaieté. C’était sous la présidence de la présidente du conseil d'administration de l'ONASER, Mme Émilienne Mala.



Au terme du décret nommant Mme Hawa Dadi, Ignabaye Claude Ignera a souligné qu'il n'a aucun doute quant aux capacités de la nouvelle DG, à continuer la lutte, pour sauver la population tchadienne. Il a par ailleurs invité l'ensemble du personnel à être aux côtés de Mme Hawa Dadi, afin qu'elle puisse assumer les objectifs stratégiques auxquels s'est assigné l'ONASER.



Tout en traduisant sa reconnaissance au président de la République, et à la ministre des Transports et de la Sécurité routière, pour cette confiance placée en elle, la directrice générale entrante a salué les efforts de son prédécesseur. Elle a par ailleurs affirmé que les défis sont immenses, et donc, ils doivent conjuguer leurs efforts multiples, pour les relever.