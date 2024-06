Tchad : sécurité sanitaire des aliments, le cabinet Six Sigma interpelle tous les acteurs

À l'occasion de la quatrième édition de la célébration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, le 7 juin, le cabinet d'expertise Six Sigma a fait une déclaration ce vendredi 7 juin 2024, dans ses locaux concernant ladite journée.



Placée sous le thème, « Sécurité sanitaire des aliments : préparons-nous à l’imprévu » au Tchad, la célébration de la JISSA vise à sensibiliser sur les enjeux de la sécurité alimentaire, et les risques associés à la consommation d'aliments contaminés. Avec environ 600 millions de cas de maladies liées à la nourriture chaque année dans le monde, il est crucial de prendre des mesures pour prévenir ces incidents.



Ainsi, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 73/250 en 2018, proclamant le 7 juin comme la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Cette résolution souligne l'urgence d'une action mondiale, face aux maladies d'origine alimentaire qui touchent les individus de tous âges.



De plus, elle met en lumière qu’« il n’y a pas de sécurité alimentaire sans sécurité sanitaire des aliments et que, dans un monde où les chaînes d’approvisionnement alimentaire se complexifient, tout incident en matière de sécurité sanitaire des aliments peut produire des effets préjudiciables dans le monde entier sur la santé, le commerce et l’économie».



Cependant, le cabinet d’expertise Six Sigma, dans sa déclaration, a souligné l'importance d'une responsabilité collective en matière d'innocuité alimentaire, appelant à une vigilance accrue dans toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Pour ce cabinet, la question centrale soulevée par le thème de cette année est : sommes-nous prêts à faire face à l'imprévu ? Répondre à cette interrogation mettra en lumière la nécessité de se préparer activement à toute éventualité pour garantir la salubrité des aliments, soutient-il.



La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments offre une plateforme d'échange, pour les acteurs du secteur public et privé, favorisant ainsi la proposition d'actions concrètes visant à prévenir, agir et maîtriser les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments.



En somme, cette Journée se veut un rappel que la sécurité alimentaire ne peut être assurée, sans une sécurité sanitaire des aliments adéquate, et que chacun, du producteur au consommateur, a un rôle à jouer.



Six Sigma est un cabinet d’expertise qui a pour but de contribuer à l'amélioration de la santé publique et au développement durable, à travers la production et l'amélioration de la qualité des denrées alimentaires, ainsi que l'accompagnement des laboratoires d'analyses et d'essais dans la démarche qualité.