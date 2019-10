Tchad : selon l’UNDR, l’intronisation du sultan de Dar Bilia aurait coûté 10 milliards FCFA

L’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a condamné fermement jeudi, dans un communiqué, « le gaspillage extravagant pour l’intronisation du Sultan de Dar Bilia, alors que le pays fait face à d’énormes difficultés ».



D’après le parti, l’intronisation ce jeudi 10 octobre 2019 du neveu du président de la République aurait coûté environ 10 milliards de FCFA.



L’UNDR avance que "depuis une semaine, il semblerait qu’un avion charter aurait été affrété et aurait fait trois rotations par jour entre N’Djamena et Amdjarass."



"Cinq milliards auraient été budgétisés pour la cérémonie. Autant de milliards de plus seraient engloutis dans des dépenses de prestige", ajoute le communiqué signé par le secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies du parti, Laring Baou.



« Pendant ce temps, l’administration publique est paralysée et les autres tchadiens vivent dans la misère. SI ce n’est pas de la provocation, c’est du cynisme inhumain », indique l’UNDR.