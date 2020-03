Tchad : semaine de la femme de la Nya à Bébédjia, un évènement "à dupliquer"

La première édition de la semaine de la femme du département de la Nya, dans la province du Logone oriental, a pris fin mercredi matin à Bébédjia.



La directrice adjointe en charge de la formation professionnelle et des petits métiers, représentant la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Mariam Achène, a présidé la cérémonie de clôture, en présence du préfet de la Nya, Hissein Adoum Ali Alfidel et d'autres invités.