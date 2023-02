Tchad : séminaire de haut niveau sur la modernisation de l'agriculture et de l'élevage

Placé sous le haut patronage du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, ainsi que du ministre de la production et de la transformation agricole, les participants ont échangé sur divers points relatifs à la politique publique, à la formation professionnelle et au financement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage.



Dans son discours de clôture, JEAN MARC, un des panelistes, a souligné que les participants ont travaillé sur des thématiques clés telles que la modernisation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, qui sont des secteurs clés de l'économie tchadienne. Le directeur général du FAGACE, NGUETO TIRAÏNA YAMBAYE, a quant à lui félicité les participants pour leurs riches débats et échanges, qui ont permis de dégager un modèle de développement pour ces secteurs.



Il a également souligné l'importance de l'agriculture et de l'élevage dans l'économie tchadienne et a appelé à la modernisation de ces secteurs pour favoriser une croissance économique inclusive et créer des emplois. Les institutions supérieures de recherche telles que le Centre National de Recherche pour le développement (CNRD) et les universités tchadiennes sont engagées à accompagner les promoteurs pour moderniser la filière agricole au Tchad.



NGUETO TIRAÏNA YAMBAYE a enfin appelé à un engagement endogène pour relever le défi de la modernisation de ces secteurs et a souligné l'importance d'un financement réel pour l'agriculture afin de favoriser une croissance économique inclusive. Il a conclu en notant que si ces secteurs sont modernisés, ils peuvent créer des emplois et favoriser une croissance économique inclusive, en réponse à la question de savoir pourquoi les fermiers sont riches dans les pays du Nord alors que les éleveurs et les agriculteurs sont pauvres dans les pays du Sud.