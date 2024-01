Tchad : séminaire éducatif sur les sciences islamiques pour les jeunes au Guéra

Dans le département du Guéra, un séminaire dédié à l'éducation islamique a été organisé pour 521 enfants, dont 168 filles, par le Centre Abdoulaye Ben Abbas pour les Sciences Islamiques. Ce séminaire, placé sous le thème "Saillants en sciences islamiques et l'amour de la patrie pour une cohésion et une paix durables dans le pays", s'est tenu au centre d'apprentissage de Dongom, une localité située à 12 km au sud-ouest de la ville de Mongo, dans la sous-préfecture de Niergui.



La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont le Secrétaire Général du Département du Guéra, Abba Djiddi Barahimi, représentant le Gouverneur du Guéra, Ali Tidjani Kosso, Sous-préfet de Niergui, Hassan Ismail, Président du Haut Conseil Islamique du Guéra, ainsi que le Cheikh Mht Saleh Ramadan, initiateur de ce séminaire et directeur du centre concerné.