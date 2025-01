Tchad : sensibilisation au lycée Mahamat Yacoub Dobio d'Abéché sur les dangers du téléphone et la violence scolaire

Sensibiliser les élèves aux effets néfastes de l'utilisation abusive du téléphone sur leur concentration, leurs résultats scolaires et leur bien-être psychologique.

Informer les élèves, le personnel scolaire et les parents sur les différents types de violences en milieu scolaire et leurs conséquences.

Promouvoir un environnement scolaire respectueux et sécurisé où chacun se sent valorisé.

La première session s'est tenue au Lycée Mahamat Yacoub Dobio sous le thème : "Le téléphone et la violence en milieu scolaire : quelles conséquences ?". Cette initiative vise à renforcer les capacités des élèves et à prévenir toute forme de violence, afin de promouvoir un cadre éducatif sain et performant.Objectifs de la campagne :Le président de l'AJADSE, Kalfa Ahmat Kalfa, accompagné des autres membres de l'association, a expliqué aux élèves l'importance de cette campagne, soulignant qu'elle vise à les conscientiser pour mieux réussir leur parcours scolaire.Le représentant du proviseur du Lycée Mahamat Yacoub Dobio a salué cette initiative, estimant qu'elle mérite d’être encouragée et pérennisée. Il a également adressé ses remerciements aux membres de l’AJADSE et a exhorté d'autres associations à suivre cet exemple pour le bien-être des élèves et l'amélioration du cadre scolaire.