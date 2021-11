Tchad : sensibilisation des forces de défense du Moyen-Chari sur les Droits de l’Homme

Environ quarante éléments des forces de défense et de sécurité de la province du Moyen-Chari ont pris part à une séance de sensibilisation sur le respect des Droits de l’Homme dans les opérations de maintien de l’ordre.

Cette session de formation a été organisée par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, en partenariat avec le ministère de la Justice, chargé des Droits Humains le 03 novembre 2021, dans la grande salle de la mairie de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari.



L'initiative entre dans le cadre des activités de sensibilisation, de promotion et de protection des Droits de l’Homme. Selon Mme Dansi Edwige Flora, chef de l’unité production et documentation au Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, l’objectif de cet atelier est de faire un rappel des notions de base, en matière des Droits de l’Homme, aux responsables des forces de défense et de sécurité.



Elle a demandé aux responsables des forces de l’ordre d’appliquer le recours à la liberté des Droits de l’Homme, et de ne pas ôter la dimension du Droit de l’Homme, dans l’exercice de leurs activités. Car selon elle, les Droits de l’Homme renvoient à des garanties légales et des libertés inhérentes à toute personne, en raison de leur humanité. Pour sa part, le maire de la ville de Sarh, Mme Altolnan Marie-Patrice, s’est réjouie de cette initiative et a salué les efforts entrepris par le Haut-Commissariat des Nations-Unies, en ce qui concerne la protection et la promotion des Droits de l’Homme.