Tchad : sensibilisation pour la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs à Bologo

Suite à la circulaire numéro 16, signée par le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, appelant les autorités administratives à veiller sur la cohésion sociale, en évitant les conflits entre éleveurs et agriculteurs, le sous-préfet de Bologo, Moussa Mbodou Moussa, a initié une rencontre de sensibilisation.



Le président du comité d'organisation, Lainra Anatole, a d'abord souhaité la bienvenue à l'assistance, et a demandé à chacun de prêter attention aux messages.



Lors de l'ouverture de la séance, le sous-préfet Moussa Mbodou Moussa a félicité les chefs des cantons et villages, pour leur présence massive et leur a rappelé de redoubler d'efforts, pour maintenir la paix dans la sous-préfecture de Bologo.



Après la lecture de la circulaire numéro 16, les chefs des cantons ont tour à tour souligné que les chefs des ferricks ne jouent pas pleinement leur rôle, car les conflits surviennent principalement lors des dévastations. Ils ont demandé aux chefs des ferricks de faire des efforts pour connaître tous ceux qui vivent, avec eux et de dénoncer les cas de dévastation.



La question du dopage des bouviers n'a pas été oubliée. Tous les chefs des cantons ont exprimé leur désir de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Ils ont également demandé aux agriculteurs d’éviter le labour dans les couloirs de transhumance.



Le cluster manager de World Vision du Logone Occidentale, Irène Tolkoi, a félicité le sous-préfet, pour son initiative et a exhorté les deux parties à veiller à éviter les conflits. Les représentants du comité de gestion des conflits ont demandé aux communautés, et à World Vision de les aider dans leurs tâches. Les chefs des cantons ont recommandé la tenue de telles assises, au moins deux fois par an.



Il est important de noter que plus de 100 chefs de villages, ferricks et membres du comité de gestion des conflits, ont participé à cette rencontre. En somme, ces assises ont eu lieu grâce à l'initiative du sous-préfet de Bologo, et au soutien de World Vision.