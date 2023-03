Tchad : sensibilisation sur la promotion du genre dans les affaires publiques à Ati

Le ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, en collaboration avec le Programme d'appui à la gouvernance au Tchad, a organisé ce 14 mars, une journée d'information et de sensibilisation sur les textes relatifs à la promotion du genre dans la gestion des affaires publiques à Ati.



La cérémonie, présidée par le gouverneur de la Province du Batha, avait pour objectif de renforcer le statut des femmes en adoptant une déclaration visant à éliminer les obstacles à l'égalité entre les sexes et à garantir leur participation active à toutes les sphères de la vie.



Dans son mot introductif, le maire d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a souhaité la bienvenue à la délégation et a exprimé l'espoir que cette journée d'information et de sensibilisation permettra aux femmes de mieux se familiariser avec les textes pour réclamer l'application de leurs droits.



La représentante du ministère, Mme Glah Mboro Nadjourou, a rappelé que la Constitution de la 4ème République du 04 mai 2018 a introduit des innovations dans la gestion des affaires publiques, notamment la promotion du genre, des jeunes et des personnes handicapées.



Elle a souligné l'importance du rôle de la femme sur le plan national et international, conformément à la vision du défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.



Le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon, a ouvert les travaux en indiquant que ces journées d'information et de sensibilisation viennent à point nommé pour renforcer les capacités des femmes de la province du Batha qui méconnaissent leurs droits et devoirs.



Il a appelé à l'engagement des relais des animatrices pour renforcer les capacités des associations féminines de la province et à l'ingéniosité des participantes pour que l'information puisse parvenir à toutes les femmes et jeunes filles de la province.