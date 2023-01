Tchad : sensibilisation sur les dangers des médicaments vétérinaires illicites au Salamat

Une délégation du ministère de l'Elevage et des Productions animales a organisé ce mardi 17 janvier 2023 à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des médicaments vétérinaires illicites.



Dans le cadre du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), le ministère de l'Elevage et des Productions animales organise le Programme annuel de sensibilisation des acteurs de la filière élevage, notamment les pasteurs et agropasteurs, sur les dangers de l'utilisation des médicaments vétérinaires illicites.



Faut-il le rappeler, l'élevage occupe une place importante dans l’économie du Tchad. Il contribue largement en faisant vivre un grand nombre de la population du monde rural. Pour bien passer le message, la délégation a choisi le marché à bétail de la ville d'Am-Timan, pour mener ses activités.



C'était en présence du délégué provincial de l'Elevage, Dr Mahamat Bichara Saleh.



Pour Boukar Moustapha, de l'organisation des professionnels de l'élevage et de la sécurisation des systèmes pastoraux, les pasteurs et agropasteurs qui ont bénéficié de cette séance de sensibilisation, doivent s'impliquer dans ce processus, afin que le message soit vulgarisé partout dans le milieu rural.



Le directeur de la pharmacie vétérinaire et chef de mission, Dr Abdelfatah Ousmane Birémé, exhorte les pasteurs et agropasteurs à n'utiliser que les produits homologués. Par ailleurs, il précise que l'utilisation des médicaments vétérinaires non homologués, constitue un danger énorme et à la santé animale et humaine.



Pour leur part, les éleveurs remercient le gouvernement et ses partenaires pour avoir organisé cette campagne et déclarent leur adhésion effective pour que l'objectif visé soit atteint.